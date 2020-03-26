ABD ve İngiltere'de hemşireler çöp poşetlerinden önlük giyiyor

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle önlükleri tükenen bazı hemşireler çöp poşetlerinden yaptıkları önlükleri giydi. İngiltere'de de benzer durum yaşandı.

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ABD'de sıkı tedbirler alınmasına rağmen koronavirüs salgınının önüne geçilemiyor.ABD en fazla vaka tespit edilen üçüncü ülke olurken, New York eyaleti 33 bin 6 vaka ve 366 ölü sayısı ile virüsten en fazla etkilenen eyalet oldu.

Çöp poşetlerinden önlük yaptılar

New York eyaletindeki Mount Sinai West hastanesinin hemşireleri, ekipmanlarının tükendiğini belirtilerek, önlük haline getirdikleri çöp poşetlerini giydikleri fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Facebook hesabından paylaşılan fotoğrafın altında ''Hastanede laboratuvar önlüğü kalmadı. Maske de yok ve tek kullanımlık maskeleri tekrar tekrar takıyoruz.'' ifadeleri yer aldı.

ABD'de 68 bin 572 vaka tespit edildi

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bini geçerken, vaka sayısı da 68 bin 572'e ulaştı.

İngiltere'de de manzara aynı

Öte yandan, aynı tablo İngiltere'de de kayda geçti. Başkent Londra'daki Northwick Park hastanesinde yatakların hastalarla dolmasının ardından, geçtiğimiz perşembe günü acil durum ilan edildi.Hastanede görevli hemşireler, çöp poşeti giyerek önlem almak zorunda kaldı.