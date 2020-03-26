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Melis Eczanesi’nde ikinci Koronavirüs ölümü

İSTANBUL Beyoğlu’ndaki 50 yıllık Melis Eczanesi’nin sahibi İhsan Giray’ın ölümünün ardından aynı eczanede çalışan Ekrem Özdemir de hayata gözlerini yumdu.

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İstanbul Beyoğlu’ndaki 50 yıllık Melis Eczanesi’nde ikinci corona virüs ölümü gerçekleşti. Eczanenin sahibi İhsan Giray’ın hayatını kaybetmesinin ardından koronavirüs nedeniyle öldüğü iddia edilmişti. İhsan Giray’ın doktor oğlu Serdar Giray ise koronavirüs iddiasını yalanlamıştı.

Ekrem Özdemir hayatını kaybetti
Hüriyet'te yer alan habere göre; Melis Eczanesi’nde çalışan Ekrem Özdemir ise solunum rahatsızlığı nedeniyle önceki hafta Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yatırıldı. Daha önceden de kronik akciğer rahatsızlıkları bulunduğu öğrenilen Özdemir, tedavilere rağmen önceki gün hayatını kaybetti. Özdemir vefatının ardından Çekmeköy’de toprağa verildi.

Akıllara koronavirüs şüphesini getirdi
İhsan Giray’ın ve Ekrem Özdemir’in vefatı akıllara koronavirüs şüphesini getirdi. Özdemir ailesi konuyla ilgili açıklama yapmazken cenaze törenine sınırlı sayıda insan alındığı öğrenildi. Melis Eczanesi ise gün boyunca kapalı kaldı.

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