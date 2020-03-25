Mekke ve Medine koronavirüs nedeniyle giriş çıkışlara kapatılıyor

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Riyad, Mekke ve Medine kentlerinin giriş ve çıkışlara kapatılması kararı alındı.

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Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre; Kral Selman bin Abdulaziz, virüsle mücadele çerçevesinde alınan bir dizi yeni tedbir kararını onayladı.

Söz konusu kararlar kapsamında; Riyad, Mekke, Medine kentleri giriş ve çıkışlara kapatılacak. Ülke genelinde 19.00 - 06.00 saatlerinde uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının başlangıç saati de bu kentlerde 15.00'e çekildi.

Ayrıca ülkedeki 13 bölgede yaşayanların, bu bölgelerden çıkışları ve başka bölgelere seyahatleri yasaklandı.

Ülkede 26 Mart Perşembe günü yerel saatle 15.00'de uygulanmaya başlayacağı belirtilen kararların ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağı aktarıldı.