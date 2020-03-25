Türkiye'deki Arap doktorlar görev bekliyor

Arap Topluluğu ve Arap Derneği yine tip koronavirüs vakalarında yardımcı olmak için Sağlık Bakanlığı'ndan görev bekliyor. Genel Sekreter Yardımcısı Metin Turan, gerekirse bu konuda Sağlık Bakanlığı'na destek verebileceklerini söyledi.

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Arap Doktorları Birliği, Arap Topluluğu ve Arap Derneği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için destek kampanya başlattı.

Arap Topluluğu Genel Sekreter Yardımcısı Metin Turan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, gönüllü doktorlardan oluşan ekibin Kovid-19 ile mücadele için hazır olduğunu belirtti.

Turan, Suriyeli ve Mısırlı doktorlardan oluşan bir grup kurduklarını ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Yaklaşık bine yakın doktorumuz hazır beklemekte. Bu doktorlarımız ihtiyaç duyulması durumunda hazır beklemektedir. Ayrıca Türkiye'nin yükünü azaltmak amacıyla özellikle ülkemizde yaşayan yaklaşık 5 milyon Arap göçmenin salgından etkilenmesi durumunda bu doktorlar devreye girecek. Bu doktorlarımızın tek tek numaralarını Arap topluluğuna bildirdik. Kendilerinde şüpheli bir durum gören tüm sığınmacılar ve göçmenler bu doktorlarımıza ulaşabilecekler."

Sağlık Bakanlığının "Evinde kal Türkiyem" çağrısına desek vermek amacıyla kısa bir film de hazırladıklarını aktaran Turan, "6 ülkeden doktor, kendi dilinden 'Sokağa çıkma' mesajı veriyor. Amacımız, Türkiye'de yaşayan Arap toplumunun da olayın ciddiyetini anlaması ve ve sokağa çıkmaması." ifadesini kullandı.