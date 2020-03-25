Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü fabrika gibi sağlık malzemesi üretiyor

MERSİN İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki meslek liseleri, Mersin Olgunlaşma Enstitüsü ve halk eğitim merkezleri bacasız fabrika gibi sağlık malzemeleri üretmeye devam ediyor.

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MERSİN'in Akdeniz ilçesinde Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Mersin Olgunlaşma Enstitüsü'nün işbirliğiyle günlük 7200 adet 'cerrahi maske' üretimi devam etmekte. Erdemli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde günlük 5000 adet maske üretimi sürmekte.

Akdeniz Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hatice Kılınç, "Saatte 900 tane maske üretim kapasitesine sahibiz, Günlük olarak da 7200 tane maske üretimi yapabilmekteyiz. Talebin karşılanamaması durumunda bu sayı, iki vardiya şeklinde üretime geçtiğimiz de günlük ortalama 15000 tane maske üretebiliriz" dedi.

Günde 5 bin adet üretim hedefiyle 'maske' dikimine başladı

Koronavirüs önlemleri içinde maske kullanımı önde gelen tedbirlerden. Hastane yönetimi de hastalar ve hasta yakınlarının maske ihtiyacını karşılamak için harekete geçip halk eğitim merkeziyle işbirliği yaptı. Bu kapsamda Erdemli Halk Eğitim Merkezi toplam 15 gönüllüden oluşan iki ayrı atölye açıp maske dikimine başladı.

Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, "Bu ilçemiz halk eğitim merkezimizle birlikte Erdemli Devlet Hastanesinin yürüttüğü bir çalışma. Son zamanlarda gündemde olan maske üretimini gerçekleştiriyorlar. Halk eğitim merkezimize bağlı olarak görev yapan usta öğreticilerimiz, gönüllü olarak maske dikimini gerçekleştiriyorlar. Hastanemiz kumaşını sağlıyor, usta öğreticilerimiz de dikimlerini gerçekleştiriyorlar. Günde 5 bin tane maske üretimi yapılıyor" dedi.

Çalışmaları değerlendiren Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, "Meslek liselerimizin kimya bölümü bünyesinde dezenfekte ürünleri üretilerek okullarımızın sistematik şekilde ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığımızın öngördüğü yoğunluklarda üretmiş olduğumuz dezenfekte solüsyonları siparişleri; belediyeler, tarım ilçe müdürlükleri, resmi ve özel kurumlar, şahsi ve küçük ölçekli işletmeler, yurtlar vs. gelen talepler doğrultusunda karşılanmaktadır" dedi.