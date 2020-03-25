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Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı

Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, iki oyuncusunun da koronavirüs test sonucunun negatif çıktığını açıkladı.

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Fenerbahçe'de tüm takım Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde koronavirüs testine tabii tutuldu. Test sonuçları merakla beklenirken Serdar Aziz ve Vedat Muriç'in menajeri Haluk Canatar, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Canatar, iki oyuncusunun da koronavirüs testlerinin negatif çıktığını duyurdu. Canatar, ''Temsilcisi olduğum Vedat Muriqi ve Serdar Aziz'in yapılan Covid-19 testleri negatif çıkmıştır.'' ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

Fenerbahçe Kulübü, yapılan tetkiklerde bir oyuncuda ve sağlık heyeti çalışanında Kovid-19 bulgularına rastlanıldığını açıklamıştı.

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