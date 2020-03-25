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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Maaşlar evde ödeniyor

İçişleri Bakanlığı dışarı çıkma yasağı olanların maaş ödemeleriyle ilgili olarak bankalar ve PTT ile işbirliği yapıldığını belirterek maaşların ev adreslerinde ödeneceğini açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı olanların maaş ödemeleriyle ilgili açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığı: İçişleri Bakanlığı, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Denizbank ve PTT ile sokağa çıkma yasağı bulunanlara maaş ödemesi konusunda işbirliği yaptı. Buna göre, sokağa çıkma yasağı olanların maaş ödemesi valilikler ve kaymakamlıklar koordinasyonunda  evlerinde  yapılmaya başlandı. Sokağa çıkma yasağı olanların maaş ödemeleri; öncelik banka görevlileri aracılığıyla, banka görevlilerinin yetersiz kaldığı yerlerde ise valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonundaki vefa sosyal destek grubu ile  yapılıyor. 

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