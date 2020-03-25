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Spor camiasından Fenerbahçe’ye geçmiş olsun mesajları

Fenerbahçe Kulübü’nün futbol takımında bir futbolcu ile bir sağlık personelinde koronavirüs bulgularının çıkmasını açıklamasını ardından spor camiasından geçmiş olsun mesajları geldi.

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Fenerbahçe'de bir futbolcuyla birlikte bir sağlık çalışanının corona virüse yakalanmasının ardından futbol ailesinden sarı-lacivertli kulüp için geçmiş olsun mesajları yayınladı.

Fenerbahçe için yayımlanan mesajlar şu şekilde:

BEŞİKTAŞ
‘’Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu ile sağlık heyeti çalışanında Covid-19 bulgularına rastlandığını üzüntüyle öğrendik. Bu süreci sağlıklı bir şekilde geride bırakmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.’’

GALATASARAY
‘’Fenerbahçe Erkek Basketbol A Takımı oyuncularının ve idari personelinin detaylı tarama sonuçlarının iyi haberler getirmesini, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.’’

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
‘’Geçmiş olsun Fenerbahçe. Oyuncunuzun ve personelinizin en kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyoruz.’’

GÖZTEPE
‘’Geçmiş olsun Fenerbahçe. En kısa zamanda iyi haberlerinizi bekliyoruz.’’

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
‘’Geçmiş olsun Fenerbahçe. Bir an önce sağlık çalışanınızın ve futbolcunzun güzel haberlerini bekliyoruz. Kalbimiz sizinle.’’

AYTEMİZ ALANYASPOR
‘’Covid-19 bulgularına rastlanan oyuncu ve personelinizin bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz. Geçmiş olsun Fenerbahçe.’’

VOLEYBOL FEDERASYONU BAŞKANI MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ
‘’Spor camiası olarak üzüntülü bir haberi de Fenerbahçe Spor Kulübü’nden aldık. Umuyorum ki sporcu ve sağlık heyeti çalışanı arkadaşlarımız da en yakın sürede sağlıklarına kavuşurlar. Geçmiş olsun Fenerbahçe camiası.’’

 

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