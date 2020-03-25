Miralem Pjanic'ten Türk şarkıcıya: Yanan ben oldum

İTALYA'da Juventus forması giyen Miralem Pjanic, şarkıcı Zeynep Bastık'ın Instagram'daki canlı yayına katıldı ilginç ifadeler kullandı.

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Avrupa'da Belarus hariç tüm ligler ertelendi. İtalya ligi erteleme kararını en erken alan liglerin başındaki ipi çekiyordu. İtalya'da liglerin ertelenmesinin ardından kendilerini karantinaya alan futbolculardan birisi Juventus'un Boşnak yıldızı Miralem Pjanic oldu.

Miralem Pjanic'ten 'Selamun Aleyküm' girişi

Miralem Pjanic, Zeynep Bastık'ın ınstagramda yaptığı canlı yayına 'Selamun aleyküm' diyerek giriş yaptı. O an canlı yayında olanlar Pjanic'in yayına katılmasını şaşkınlıkla karşıladı.

'Bu hikaye de yanan ben oldum' dedi

Pjanic ardından attığı mesajda ise, 'Bu hikayede yanan ben oldum' diyerek takipçilerini bir hayli şaşırttı.

Başka canlı yayında da 'En büyük Giresunspor' dedi

Miralem Pjanic bir diğer Instagram canlı yayınında ise "En büyük Giresunspor" yazılı bir mesaj gönderdi.