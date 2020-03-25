Berat Albayrak açıkladı! Desteği başlatıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ''tüm sektörlerimiz, tüm firmalarımız için İş’e Devam Desteği başlatıyoruz'' açıklamasında bulundu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "İşe Devam Kredi Desteği"ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın hayata geçirdiği uygulamaya ilişkin Bakan Albayrak şu mesajı paylaştı;

''Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, kamu bankalarımız ve katılım finans kuruluşlarımızla; tüm sektörlerimiz, tüm firmalarımız için “İş’e Devam Desteği” başlatıyoruz.

Hazine destekli KGF kefaleti sağlanan bu destek için şartımız istihdamın korunması olacak.''