Af için geri sayım! Erdoğan ile Bakan Gül arasındaki İnfaz Yasası toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile telekonferans üzerinden gerçekleşen Yargı Reformu ve İnfaz Yasası İstişare Toplantısı sona erdi. Toplantıdan çıkacak karar sonrası binlerce mahkumun tahliyesinin önü açılacak.

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Toplum sağlığını tehdit eden koronavirüs salgını sonrası daha önemli hale gelen infaz yasası zirvesi Beştepe'de gerçekleşti.

Af yasasına destek verdiklerini açıklayan CHP ve İyi Parti ile AK Parti heyetleri arasında, infaz paketi ile ilgili olarak görüşmeler gerçekleşmişti.

Yasa için video konferanslı toplantı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile Yargı Reformu ve İnfaz Yasası İstişare Toplantısı'nı video konferans ile gerçekleştirdi.

Erdoğan başkanlığındaki görüşmeye, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

Saat 14.00'te başlayan telekonferans görüşmesi sona erdi. Görüşmede af yasası ele alındı..