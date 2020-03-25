Koronavirüs anketini Gezici Araştırma yaptı 10 kişiden 4'ü bizi yakacak
TÜRKİYE'de koronavirüs vaka sayısı artarken evde kal çağrılarına uymayanlar Gezici Araştırma anketine de yansıdı. Türkiye'yi 10 kişiden 4'ü yakacak. Çünkü bu kişiler önlem almıyor
Gezici Araştırma, tüm dünyayı etkisi altına alarak binlerce can kaybına neden olan koronavirüs salgınıyla ilgili bin 68 kişiyle anket yaptı.
114
Yüzde 52.4’ü stok yaptığını belirtti
İlaç ve erzak stoku yapıp yapmadığı sorusuna vatandaşların yüzde 52.4’ü stok yaptığını, yüzde 35.2’si ise normal ölçülerde alışveriş yaptığını söyledi.
214
10 kişiden 4’ü tedbir almamış
Katılımcıların yüzde 64.2’si salgına karşı bireysel tedbirler aldığını belirtirken, yaklaşık her 10 kişiden 4’ünün ise hala bir tedbir almadığı vurgulandı.
314
Önlem almama nedenleri
Katılımcılara önlem almama nedenleri de soruldu. Gelen yanıtlar çok şaşırtıcı. Zira "kendisinin virüsten etkilenmeyeceği" ve "kısa sürede virüse çözüm bulunacağı" vb. gibi yanıtlar verildi.
414