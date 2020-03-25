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Antalya'da Örümcek Adam sokağa indi maske dağıttı

Antalya'da, 'Spiderman' yani örümcek adam kostümüyle insanların sevgisini kazanan 27 yaşındaki Burak Soylu, eczaneden aldığı maskeleri semt pazarı ile sokakları tek tek gezerek dağıttı.

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Antalya'da bazen motosiklet üzerinde, bazen de kırmızı otomobiliyle çizgi karakteri ‘Örümcek Adam’ kostümü giyip sokakları gezen animatör Burak Soylu, Coronavirüse karşı kendi yöntemiyle mücadele veriyor.. Kapalı semt pazarlarında Corona virüs salgınının yaygın olabileceğini düşünen Soylu, eczaneden paketler halinde aldığı maskeyi pazarda dağıttı.

Bir tanesini kendisi takan diğerlerini ise 'Maske takın hayatta kalın' diyerek semt pazarındaki vatandaşlara ve esnafa dağıtan Soylu'yu görenler ise şaşkınlıkla izledi. Bazıları maske almak yerine Soylu'nun maske dağıtmasını cep telefonuyla kayda almayı tercih etti.

"İnsanlar bu vire karşı korunmayı.."

Kendine özgü dansıyla kısa sürede tüm pazarın ilgisini de çeken 'Örümcek Adam' Burak Soylu, daha sonra kentin değişik noktalarında da aynı eylemi sürdürdü. Kentin simge mekanlarından biri olan tarihi Üç Kapılar önündeki bankta oturan genç yaşlı tüm vatandaşlara maske dağıtan Soylu burada da ilgiyle karşılandı. Maskeyi alan vatandaşlar hemen takıp Burak Soylu'ya duyarlılığı için teşekkür etti. Burak Soylu, “Semt pazarları kalabalık yerler. Buralarda virüsün bulaşma riski yüksek. O nedenle maske dağıtmak istedim. İlgi yoğun ve güzeldi. İnsanlar bu virüse karşı korunmayı ciddi almalı" dedi.

Vatandaşlardan tam not aldı

Soylu'nun maske verdiği Nersin Çal, Örümcek Adam'ın 'Maske takın' uyarısının yerinde olduğunu ve devamının gelmesi gerektiğini söyledi.

Maske alan Hamdi Karakaya ise insanların uyarılara kulak vermesi gerektiğini belirterek özellikle yaşlıların maskesiz dolaşmaması uyarısında bulundu.

Soylu'nun maske dağıtmasının güzel olduğunu belirten Kazım Durmuş ise “Bunu bir sponsor eşliğinde yapsa ve geniş kitlelere ulaşsa daha güzel olurdu" dedi.

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