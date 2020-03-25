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32 bin personel alınacak! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu

32 bin personel alınacağını duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, başvuru şartlarına ilişkin detaylı bilgi verdi.

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"Koronavirüs salgını ile mücadele ettiğimiz bugünlerde sağlık ordumuzu güçlendiriyoruz." diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Detayları tek tek açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamasına şöyle devam etti:

- 11.000’i Hemşire, 1.600’ü Ebe ve 4.687’si Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında sağlık meslek mensubu alıyoruz.

- Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylarımız tercihlerini 26 Mart– 1 Nisan 2020 tarihleri arasında yapabilecek.

- Duyurular için Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresini takip ediniz.

- Ayrıca, temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 14.000 sürekli işçi istihdamı yapılacaktır.

- Başvurular, 26 Mart– 30 Mart 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu’nun internet sitesi üzerinden yapılacak.

- Bu atamaların, salgınla daha etkili mücadele etmemize ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.

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