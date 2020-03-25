Muğla'da kasksız motosiklet sürücüsü kazada öldü

MUĞLA'da, Resul Belev motosikletiyle önce bir otomobile ardından bir bankanın ATM'sine çarparak ağır yaralandı, hastanede öldü. Motosiklet sürücüsünün kask takmaması büyük bir ihmali de gözler önüne serdi.

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Resul Belev isimli vatandaş motosiklet kazasında hayata gözlerini yumdu.

Kaza, Ulusal Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. Resul Belev yönetimindeki 48 ABJ 171 plakalı motosiklet, önce sokağa dönüş yapmak isteyen Melih Narin yönetimindeki 48 N 4407 plakalı otomobile, ardından da bir bankanın ATM'sine çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Belevi, ağır yaralandı. Resul Belevi, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak beyin kanaması geçirdiği belirlenen Belevi, çabalara rağmen kurtarılamadı.

Kazadan hemen önce motorla resim paylaşmıştı

Belediye otobüsü şoförü olduğu öğrenilen Belevi'nin ölümü ailesi, sevenleri ve mesai arkadaşlarını yasa boğdu. Evli olan Resul Belevi'nin kazadan 1.5 saat önce sosyal medya hesabında motosikletiyle çektiği fotoğrafı paylaştığı görüldü.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan otomobil sürücüsü Melih Narin ise olayla ilgili gözaltına alındı.