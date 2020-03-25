HABER /  SAĞLIK

Son dakika TBMM'nin 100 yıl etkinlikleri koronavirüs nedeniyle iptal edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi yapılan son dakika açıklamaya göre, 100. yıl dönümü etkinlikleri yeni tip coronavirüs, tıptaki adıyla (Covid-19) salgını nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Abone ol

Türkiye Büyük Millet Meclisi 100. yıl dönümü etkinlikleri yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop konuyla ilgili şunları söyledi;

"TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü münasebetiyle planladığımız etkinlikler ileri bir tarihe ertelenmiştir."

Ayrıntılar geliyor...

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İngiltere prensi Charles koronavirüse yakalandı sarayda panik var Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüsü durdurmanın yolunu açıkladı! Dr. Bruce Aylward'dan kritik açıklamalar
CHP'li vekil 'endişeye sevk eden gelişmeler var' dedi ilin adını verip acil tanı kiti istedi
Rekabet Kurulu'ndan Koronavirüs fırsatçılarına uyarı: En ağır cezaları vereceğiz
Sıcaklıklar artınca virüs azalacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Levent Yamanel açıkladı
Koronavirüsten ölen hastanın otopsi sonuçları korkuttu
Fatih Terim'den Koronavirüs sonrası ilk mesaj
ÖNCEKİ HABERLER
Tarımsal üretime düşük faizli kredi
Aksaray'da ısrarla sokağa çıkma yasağına uymayanlar cezayı yedi
Bakan Pekcan duyurdu: Irak'la ticaret temassız sürüyor
Halkbank esnaf kredisi şartları neler 2020 kredi hesaplama
Türkiye Özel Okullar Derneği'nden özel okul ücretleri için açıklama
Sicil affe ne demek torba yasadaki sicil affı kimleri kapsıyor?
Yorumlar