Son dakika TBMM'nin 100 yıl etkinlikleri koronavirüs nedeniyle iptal edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi yapılan son dakika açıklamaya göre, 100. yıl dönümü etkinlikleri yeni tip coronavirüs, tıptaki adıyla (Covid-19) salgını nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.Abone ol
Türkiye Büyük Millet Meclisi 100. yıl dönümü etkinlikleri yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop konuyla ilgili şunları söyledi;
"TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü münasebetiyle planladığımız etkinlikler ileri bir tarihe ertelenmiştir."
Ayrıntılar geliyor...
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İngiltere prensi Charles koronavirüse yakalandı sarayda panik var