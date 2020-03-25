Ashley Young'ın Corona virüs sınavı

İTALYA'nın İnter takımında top koşturan Ashley Young,, Corona virüse yönelik yaşadığı bazı durumları Twitter hesabından aktardı.

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Twitter hesabından Corona virüse dair takipçilerine seslenen 34 yaşındaki oyuncu, "Herkese merhaba, şu anda virüsün merkez üssü İtalya'da yaşıyorum ve düşüncelerimi paylaşmak istedim." ifadelerini kullandı.

İngiliz oyuncu şöyle konuştu:

Virüsün yayılmasında süpermarketler başlıca risklerden biri olurken, İtalya'da süpermarketler sürpriz bir şekilde sakin. Kimse yiyecek için kavga etmiyor. Boşaltılmış raflar ve fırsatçılık yapmak için ürünlerini saklayan çalışanlar yok. Neredeyse her evden 1 kişi alışveriş yapıyor. asansöre en fazla 2 kişi biniyor ve uzak köşelerde durarak arkalarını dönüyorlar.