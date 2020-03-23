Akbank çalışma saatleri güncellendi kaçta açılacak?

Türkiye'de koronavirüs vakalarının artmasının ardından tedbirler bir bir gelmeye başladı. Son olarak bankalar birliğinden beklenen açıklama geldi ve bazı bankalar mesai saatlerini 23 Mart itibariyle 12.00-17.00 olarak belirledi. Peki Akbank mesai saati kaç oldu? Akbank açılış-kapanış saati kaç oldu? İşte banka çalışma saatleri

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Akbank mesai saatleri değişti yeni mesai saatlerine koronavirüs ayarı yapıldı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB), tüm bankaların mesai saatlerine yönelik tavsiye kararı aldı. Akbank tedbir amaçlı mesai saatlerini değiştirdiğini müşterilerine açıkladı. Akbank çalışma saatleri 23 Mart Pazartesi günü itibariyle saat 12.00-17.00 arası oldu. Yani Akbank bugünden itibaren saat 12.00'de açılacak.

TBB’den bankalara gönderilen tavsiye kararında, yeni mesai saati 12.00 ile 17.00 arası olarak belirlendi.

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Akbank da şubelerinin çalışma saatlerinin değiştirildiğini duyurdu. Bankanın açıklamasında “23.03.2020 tarihinden itibaren 12.00-17.00 saatleri arasında hizmt vereceğiz” ifadeleri yer aldı.