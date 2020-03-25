Mardin'de hırsızlar buna bile göz dikti vicdansızlığın bu kadarına pes dedirtti

MARDİN'de hırsızlar engelli kadının akülü sandalyesini çalarak, Hediye Demirel'i yardıma muhtaç hale düşürdü. Eş Abdulğani Demirel, sandalyeyi çalanlara seslenenerek 'Elinizi vicdanınıza koyun' dedi.

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde beyin kanaması sonucu felç geçirip yüzde 97 engelli hale gelen 55 yaşındaki Hediye Demirel'e, hayırseverin temin ettiği akülü tekerlekli sandalye çalındı. Hediye Demirel, yardım bekliyor.

Beyin kanaması sonucu felç geçirdi

Olay, geçen pazar günü Yenikent Mahallesi’nde meydana geldi. 5 yıl önce beyin kanaması sonucu felç geçirerek konuşma, yürüme ve hareket etme yetilerini kaybederek yatağa mahkum olan Hediye Demirel'e hediye edilen akülü tekerlekli sandalye yangın merdivenin kilitliyken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Tekerlekli sandalyesi olmadan evden çıkamayan Demirel'in eşi Abdulğani Demirel, polise giderek şikayetçi oldu.

"Elinizi vicdanınıza koyun"

Eşinin akülü tekerlekli sandalyesini çalanlara seslenen Abdulğani Demirel, "Elinizi vicdanınıza koyun, eşimi hayata bağlayan tekerlekli sandalyesini geri getirin" dedi. Demirel, "Onu bir yerden bir yere götürmek istediğimizde tekerlekli sandalye onun eli ayağı oluyordu. Onu da bize hayırsever bir vatandaş bağışlamıştı" diye konuştu.

"Tamamen eve mahkum durumda"

Demirel, "Eşimi hastaneye götürmek istediğimizde ya da dışarı çıkarmak istediğinizde her zaman o sandalyeyi kullanıyorduk. Sandalyeyi apartmanın yangın merdivenine koyarak kilitlemiştim. Birkaç gün önce onu kontrol ettiğimde tekerlekli sandalyenin yerinde olmadığını gördüm. O olmayınca gerçekten de hiçbir şekilde dışarı çıkaramıyoruz. Tamamen eve mahkum durumda. Yani bu vicdansızlara diyecek bir şey bulamıyorum. Bu vicdansızlığın olmaması gerekiyordu. Bu eşimin ihtiyacı olan bir şey. Bu bir gün lazım olan şey değil. Kendisinin sağlığı için olmazsa olmazı. Umarım bunu yapanlar sesimi duyarlar hırsızlık yapan her kimse vicdanı sızlar ve vicdanının sesini dinleyerek sandalyemizi yerine koyar" diye konuştu.