Marketteki sütleri içip, görüntülerini paylaşan çocuk yakalandı

ADIYAMAN'da market raflarındaki sütleri içip, lokumları yiyerek cep telefonu ile kaydettirdiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşan 15 yaşındaki M.M.T. yakalandı.

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Adıyaman'da, dün gece bir kişinin sosyal medyada girdiği markette rafta bulunan sütten içerek cep telefonu görüntüsünü paylaştığını görenler durumu polise bildirdi.

Fenomen olmak için yapmış

İhbar üzerine çalışma başlatan polis, görüntülerdeki kişinin M.M.T. olduğunu belirledi. Çocuk Şube polisleri tarafından adresi belirlenen M.M.T., ilk ifadesinde sosyal medyada fenomen olmak için raflardaki ürünleri yiyip, içerek yerine bıraktığını ancak parasını ödediğini söylediği öğrenildi.

Tepkilere yol açmıştı

Davranışıyla sosyal medyada tepkiye yol açan M.M.T.'nin Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemi devam ediyor.