İstanbul'da Ziraat Bankası şubesi koronavirüs nedeniyle kapatıldı

Ziraat Bankası, İstanbul'daki bir şubesinde görevli personelde koronavirüs (Covid-19) çıkmasının ardından Cihangir Şubesini 14 gün süreyle kapattı...

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Koronavirüs şüphesi nedeniyle Ziraat Bankası'nın İstanbul Cihangir Şubesi 14 gün süreyle kapatıldı. Şubede görevli bir personelde koronavirüs çıkmasının ardından acil önlem alan Ziraat Bankası yönetimi, Cihangir şubesini 14 gün süreyle kapatırken, şubedeki işlemler başka şubelere kaydırıldı.



Ziraat Bankası’ndan yapılan resmi açıklamada şubedeki işlemlerin Nişantaşı şubesindeki işlemlerin Beyoğlu şubesine kaydırıldığı belirtildi. Personelin şu an için hastanede olduğu öğrenildi. Resmi açıklamada personelin durumunun titizlikle izlendiği ifade edildi.