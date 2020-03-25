HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da Ziraat Bankası şubesi koronavirüs nedeniyle kapatıldı

Ziraat Bankası, İstanbul'daki bir şubesinde görevli personelde koronavirüs (Covid-19) çıkmasının ardından Cihangir Şubesini 14 gün süreyle kapattı...

Abone ol

Koronavirüs şüphesi nedeniyle Ziraat Bankası'nın İstanbul Cihangir Şubesi 14 gün süreyle kapatıldı. Şubede görevli bir personelde koronavirüs çıkmasının ardından acil önlem alan Ziraat Bankası yönetimi, Cihangir şubesini 14 gün süreyle kapatırken, şubedeki işlemler başka şubelere kaydırıldı. 

Ziraat Bankası’ndan yapılan resmi açıklamada şubedeki işlemlerin Nişantaşı şubesindeki işlemlerin Beyoğlu şubesine kaydırıldığı belirtildi. Personelin şu an için hastanede olduğu öğrenildi. Resmi açıklamada personelin durumunun titizlikle izlendiği ifade edildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Türkiye'de 44 Avrupa'da ise 32 Türk koronavirüs salgını nedeniyle öldü Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç neden toplatıldı? Bakan Fahrettin Koca açıkladı
Süleyman Soylu açıkladı! Sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Mevlüt Çavuşoğlu yurt dışında koronavirüsten ölen Türklerin sayısını açıkladı
Son dakika Van'da iki aile arasında korkunç kavga! Silahlar patladı 3 ölü 8 yaralı
İşte Koronavirüse yakalanan Fatih Terim'in son 10 günü
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs önlemlerini bakanlarla telekonferans ile görüştü
ÖNCEKİ HABERLER
Koronavirüs ile mücadelede evde kalma neden önemli? Prof. Hasde açıkladı
Görevden alınan HDP'li Halfeli Belediye Başkanı Safa'nın PKK bağlantıları çıktı
İstanbul'da belediye ihalelerine koronavirüs iptali
Koronaya yakalanan İngiliz kadından iyi haber geldi
Keşan Belediye Başkanı koronavirüs nedeniyle 'sahillerimize gelmeyin' dedi
Bakan Selçuk: 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz
Yorumlar