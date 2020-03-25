Siri'nin açığını bulan 17 yaşındaki genç 3 bin dolar ödül kazandı

TRABZON'da 17 yaşındaki lise öğrencisi Gürkan Cebeci, iPhone telefonlarındaki Siri'nin ekran kapalıyken mesajları okuduğunu gördü. Cebeci ,Apple'a hatasını farkettirince teknoloji devi tarafından ödüllendirildi.

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Trabzon’un Akçaabat ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisi Gürkan Cebeci, dünyanın en ünlü teknoloji markalarından Apple'ın açığını buldu.

Olumsuz yanıt aldı ancak yılmadı

Yaklaşık 4 senedir 'Siri' üzerine çalışan Cebeci, bir sistem hatasını yakaladı. Ekranın kilitli olmasına rağmen ‘Hey Siri gelen mesaj var mı?’ sesli komutuyla gelen mesajların okunduğunu fark eden Cebeci, bu hatayı firmanın merkezine bildirdi. Teknoloji devinden olumsuz yanıt almasına rağmen pes etmeyen Cebeci, hatayı video çekerek ispatladı.

Apple'dan hem plaket hem para ödülü

Yaklaşık 2 hafta sonra firmadan yanıt alan lise öğrencisi, hatanın kabul edildiğini ve güncelleme ile düzeltileceğini öğrendi. Firma tarafından 3 bin dolar ile ödüllendirilen Cebeci’ye ayrıca üzerinde "Bize bildirdiğiniz hata için tüm ekibimiz olarak size sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yeni güncelleme ile bulduğunuz sistem hatasına çözüm getirmiş bulunmaktayız. Sizin için bir de sürpriz hazırladık. Apple bakiyenize 3 bin dolar yükledik. İyi günlerde kullanmanız dileğiyle" yazılı bir plaket verildi.

Bu süreçte firmanın Çinli rakibi Huawei'den iş teklifi aldığını belirten Cebeci, hedefinin hayranı olduğu firmada çalışmak olduğunu söyledi.

Gürkan Cebeci ardından şu cümleleri kullandı:

Başka markaların gözümün önünde değeri bile yoktu, Apple hayranlığım vardı. 'Bir açık bulabilir miyim?' diye düşündüm. Sadece Siri’nin üzerine yöneldim. Kodlamaları ve denetlemeleri inceledim. Sonra Siri’nin bir şeyi denetlemediğini fark ettim.

Ekran kapalıyken Siri'nin mesajları okuduğunu yakaladı

Ekran kilitliyken Siri'ye ‘Hey Siri gelen mesaj var mı?’ dediğin zaman gelen mesajı okuyordu. Kişinin gizliliğine aykırı bir durumdu. Bunu firmaya ilettim. Firma bunu güvenlik ekibine ileteceğini söyledi. 2 gün sonra bana geri dönüş yaptı 'böyle bir hatamız yok' diye. Bende bunu ispatlayabilirim düşüncesiyle Siri'nin hatasını anlatan video çektim. Firmaya ilettim, güvenlik ekibine ileteceklerini söyledi. Geri dönüş olmadı, çok bekledim.

Yaklaşık 2 hafta sonra bir mail geldi. Tamam hatamızı kabul ediyoruz, bunu gelecek olan güncelleme ile düzelteceğiz denildi. Size bir ödül hazırladık dediler, hesabıma 3 bin dolar attılar. 18 yaşımı doldurduğumda tekrar para atacaklarını söylediler.