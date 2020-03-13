Benan Mahmutyazıcıoğlu instagramı yıktı Benan Mahmutyazıcıoğlu kimdir yaşı kaç?

Ece Erken'in evli avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yasak aşkları ortaya çıkınca ortalık karıştı. Ece Erken her ne kadar 11 aydır ayrılar boşanma davası açıldı dese de Benan Mahmutyazıcıoğlu bu iddiaları yalanladı. Son olarak Ece Erken'i istifa ettiren görüntüler ise yasak aşkının karısı Benan Hanım'dan geldi.

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Ece Erken'in Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile olan yasak ilişkisi geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmış ve magazin basını bunları günlerce konuşmuştu. Ece Erken her ne kadar Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu ile 11 aydır ayrı yaşadığını ve boşanma davası açtığını söylese de Ece Erken'i yalanalayan görüntü yine eş Benan Mahmutyazıcıoğlu'ndan gelmişti.

Son magazin bombasını ise yine yasak aşkın resmi eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu ifşa etti. Ece Erken'in gece yarısı yasak aşkıyla tartıştığı ve sonrasında Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun evine gelerek arabalarının aynalarını kırdığı görüntüler sosyal medyada yayıldı. Olay görüntülerin Benan Mahmutyazıcıoğlu tarafından ifşa edilmesinin ardından tüm gözler bu kez Ece Erken'a çevrildi. Olaylardan sonra sessizliğe bürünen Ece Erken'in ne söyleyeceği merak konusu olmuştu.

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programını sunan Ece Erken sabah saatlerinde başlayan programına gelmememesi acaba işten mi çıkarıldı iddialarını akıllara getirdi. Ece Erken'in stüdyoda olmadığı programa katılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ise tüm sorumluluk tüm hata bende diyerek yeni bir açıklama yaptı.

İşte Mahmutyazıcıoğlu'nun açıklamaları:

Kimi ne ilgilendiriyor: ''Bu bir gönül ilişikisi, kimseye yakalandığım, ettiğim yok bir ilişki yaşıyoruz bunun bir bedeli varsa ödemeye razıyım suçluysam üstlenirim pişman değilim arkasındayım. Kimi ne ilgilendiriyor.''

Ece, çocukluk yaptı: ''Ben muhattabına (Benan Mahmutyazıcıoğlu) bunu söyledim saklamadım. Bir dava var devam ediyor. Görüntüler eski, yeni bir görüntü değil. Arabalar benim, çocukça yaşanan bir sinir olayı biz beraber izleyip güldük. Ben çok çok özür dilerim ben kimse zarar görsün istemiyorum. Ama neticede bu kimsenin hakim olamadığı gönül.''

Muhattabıma açıklama yaptım: ''Görüntüler çocukça bir sinir anı. Ben şikayetçi değilim canı sağ olsun. Bir suçlu varsa aranacak o suçlu benim. Muhattabıma açıklamamı yaptım, dava devam ediyor. Ben iki tane kız çocuk babasıyım Ece de anne, öyle bir insan değil, gerçek bu değil. Saygı duyulup susulmasını istiyorum, susmayan herkesin karşısındayım.''

Saygı duyun: ''Eleştirebilirler ama hakaret, linç bunlar doğru değil duramıyorum artık. Artık buna dur demek istiyorum. Kim ne diyorsa desin bu iki insan arasında bir ilişki 3. bir kişi ile alakası yok. Ben karar verdim bir yola çıktım 3. kişi ile bir alakası yok. Hiç kimse istemeden yuvasını bozdurmaz öyle bir dünya yok. Artık lütfen herkes saygı duysun.''

Her şeye razıyım, bedeli neyse ödeyeceğim: ''Hadi gebertelim Ece’yi, Şafak’ı o ölsün bu bitsin bırakın ya varsa bir suçumuz, mahkeme var çekeriz cezamızı. Varsa bir günah keçisi, illa aranıyorsa burada suçlu benim. Ben çocuklarımın üzülmesini kırılmasını istemiyorum. Bunun mesulu benim. Ben her şeye razıyım. Diyelim ki hata ettik bu mudur bedeli? Bedeli neyse ben ödeyeceğim.''

Ece, beni kandırmadı: ''Ben çıkıp bir yerde yakalanmadım. Benim bir tane muhattabım var ben ona söyledim kimseye hesap vermek zorunda değilim. Kimse beni kandırmış değil. Ece’ye prim için saldırıyorlar. Bu eski bir görüntü dün olup bugün çıktı değil. Alınmış güvenlik kamerasından gülüp geçtiğim bir şey bu.''

Konuşan kötü niyetlidir: ''Bu saatten sonra susmayan kötüdür gaddardır. Bundan sonra bununla ilgili konuşan kötü niyetlidir. Hata da ettiysem ben bedeline razıyım. Bırakın insanları herkes kendi hayatına baksın. Bu işin arkasındayım.''

Ece Erken ise saatler sonra canlı yayın stüdyosuna geldi ve son açıklamasını yaptı. Üstüne basa basa istifa etmemi istemediler diyen Ece Erken kendi isteğimle gidiyorum, çok yoruldum dedi.

Programa ara verdi: ''Benim için zor bir gece oldu. Allah çok büyük gerçeklerin ortaya çıkacağını biliyorum. İstifa etmem istenmedi. Tatile ihtiyacım var. Ben mücadelenin içerisinde değildim.''

''Ben 3. şahıs hiçbir zaman olmadım. Bir süre tatile gideceğim. Kim ne konuşursa gaddarlık yapar, karşısında beni bulamaz ama Şafak kanuni yollardan karşılarına çıkacaktır.''

Psikolojim el vermiyor: ''Tekrar söylüyorum istifa etmem istenmedi, psikolojim el vermeyecek ara veriyorum. Araba Şafak’ın ben açıklama yapmayacağım bundan sonra konuşanlar kötü niyetlidir. Çok düşman ediniyoruz. Bu program beni çok yordu.''

Kötü niyetli...: ''Ben kendi çevremde gayet mutluyum. Olayın muhattabı Şafak Mahmutyazıcıoğlu. O da açıklama yaptı son noktayı koydu. Şafak, benim her zaman yanım her zaman arkamda. Allah kötü niyetli herkesten uzak tutsun diyorum.''