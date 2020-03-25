İşte Koronavirüse yakalanan Fatih Terim'in son 10 günü

Fatih Terim'in son 10 günü mercek altına alındığında rutinlerin dışına çıkmadığı, aile içindeki kimselerin haricinde bir teması olmadığı ve vaktinin çoğunu evinde geçirdiği görülüyor.

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Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs illeti Galatasaray’ı canevinden vurdu. Önce sarı-kırmızılıların İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşinin test sonuçları pozitif çıktı. Galatasaray camiası daha bu şokun etkisinden çıkamamışken ikinci kötü haber de geldi. Fatih Terim pazartesi akşamı kuru öksürük ve ateş sebebiyle gittiği hastanede koronavirüs testi yaptırdı ve onun da maalesef test sonucu pozitif çıktı.

14 günlük süreç önemli

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; bulgulara göre virüsün 14 günlük kuluçka dönemi var. Yani enfekte olan kişilerde belirtiler en geç 14 gün içinde ortaya çıkıyor. Fatih Terim’in bu virüsü maç günü mü yoksa daha sonra mı kaptığı kesin olarak belli değil. Ancak tecrübeli çalıştırıcının son on günü mercek altına alındığında rutinlerin dışına çıkmadığı, aile içindeki kimselerin haricinde bir teması olmadığı ve vaktinin çoğunu evinde geçirdiği görülüyor.

Virüsü nereden kaptı?

Fatih Terim'in koronavirüsü nereden kaptığı araştırılıyor... En güçlü ihtimal olarak Terim'in virüsü Abdurrahim Albayrak'tan kaptığı üzerinde duruluyor. Albayrak'ın da kendisine ait olan şirketin bir çalışanından virüse enfekte olduğu düşünülüyor.

İşte Fatih Terim’in son 10 günü...

14 Mart Pazar: Galatasaray-Beşiktaş derbisi oynandı. Fatih Terim bir gün önceden takım ile birlikte Florya’da kamptaydı. Daha sonra yine takımla Türk Telekom Stadı’na gitti. Maç öncesi Sergen Yalçın ve siyah-beyazlı takımın oyuncuları ile teması oldu. Maç sonunda da Başkan Mustafa Cengiz, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve geçtiğimiz gün koronavirüs testi pozitif çıkan İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ile görüştü.



15 Mart Pazartesi: Takım izinliydi, Fatih Terim evindeydi.



15 Mart Salı: Takım izinliydi, Fatih Terim yine evindeydi.



17 Mart Çarşamba: Antrenman planlanmıştı. Ancak gün içindeki açıklamaları beklemek için önce idmanın saatini değiştiren Terim, günü Florya’da geçirdi. Dışarıdan kimse ile görüşmesi olmadı. Daha sonra da çalışmayı iptal ederek evine döndü.



18 Mart Perşembe: Bütün takım Florya’da toplandı ve teknik heyet dâhil herkese koronavirüs testi yapıldı. Dışarıdan giriş çıkış yasak olan Florya’da yabancı kimse ile temas olmadı. İdman da yine iptal edildi.



19 Mart Cuma: Ligin ertelenmesiyle beraber idman yapılmadı. Terim evindeydi.



20 Mart Cumartesi: Fatih Hoca Sağlık Bakanlığının uyarılarını dikkate alarak evinden çıkmadı.



21 Mart Pazar: Fatih Terim yine evindeydi ve aile dışında kimseyle temas kurmadı.



22 Mart Pazartesi: Artan öksürük ve ateş sebebiyle durumunu sağlık ekibine bildirerek hastaneye gitti. Yapılan koronavirüs testinin sonucu pozitif çıktı. Haberi sosyal medya hesabından kendisi duyurdu: Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere…