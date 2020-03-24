HABER /  GALATASARAY
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz

Fatih Terim'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama

Koronavirüse yakalanan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı.

Abone ol

Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'ın ardından teknik direktör Fatih Terim, dün akşam yaptığı açıklamada Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. 

''Hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır''
Hastaneden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim'in klinik bulgularının iyi olduğu belirtilerek, "Covid - 19 testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Sağlık Bakanlığı yönergelerinde belirtilen tedavi protokolüne hastanemizde başlanmıştır. Klinik bulguları iyi olan Terim'in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır. Hastamızın durumu yakından takip edilmektedir" denildi.

Terim'e hakaret etti başı yandı
Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle tedavi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e sosyal medyadan hakaret eden kişinin, AFAD Gönüllülük Sisteminden çıkarıldığını bildirdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Koronavirüse yakalanan Fatih Terim’in kızı Buse Terim babası hakkında bilgi verdi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
TSK'da koronavirüsle mücadele karargahı kuruldu Bakan Akar açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması 40 şehre dağıtıldı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Adnan Menderes eleştirilerine yanıt
2020 Tokyo Olimpiyatlarına 1 yıl erteleme
AK Parti Grup Başkanı Bostancı'dan ceza infaz düzenlemesiyle ilgili açıklama
Halkbank'tan esnafa destek! 25 bin TL nakit kredi, 25 bin TL ticari kart desteği
ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de koronavirüse karşı klorokinfosfat içen kişi öldü Trump ilacı önermişti
Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu Mehmet Akarca kimdir
Burdur'da kendisini uyaran polise hiç beklemediği bir cevap verdi
Vakıfbank kredi erteleme başvurusu yapma nasıl olur?
Gökçeada Belediyesi evde kalmayı teşvik etmek için Netflix üyeliği hediye edecek
Marketler kapanıyor mu marketlerin yeni çalışma saatleri
Yorumlar 10 yorum