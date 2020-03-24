Koronavirüse yakalanan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı.

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Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'ın ardından teknik direktör Fatih Terim, dün akşam yaptığı açıklamada Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

''Hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır''

Hastaneden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim'in klinik bulgularının iyi olduğu belirtilerek, "Covid - 19 testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Sağlık Bakanlığı yönergelerinde belirtilen tedavi protokolüne hastanemizde başlanmıştır. Klinik bulguları iyi olan Terim'in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır. Hastamızın durumu yakından takip edilmektedir" denildi.

Terim'e hakaret etti başı yandı

Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle tedavi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e sosyal medyadan hakaret eden kişinin, AFAD Gönüllülük Sisteminden çıkarıldığını bildirdi.