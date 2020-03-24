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ABD'de koronavirüse karşı klorokinfosfat içen kişi öldü Trump ilacı önermişti

ABD Başkanı Trump'ın Chloroquine ilacının corona virüs hastalarını iyileştirme potansiyeli olduğunu açıklamasının ardından ABD'nin Arizona eyaletinde bir çift akvaryumların temizlenmesinde kullanılan klorokinfosfat içti. Adam hayatını kaybederken, eşi yaşam mücadelesi veriyor.

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ABD Başkanı Donald Trump geçen cumartesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Chloroquine ilacının corona virüs hastalarını iyileştirme potansiyeli olduğunu belirtmişti. Trump'ın bu açıklamasının ardından birçok ülke Chloroquine ilacını depolamaya başlamıştı.

Trump'ın bu yöndeki açıklamaları dolaylı da olsa bazılarını olumsuz etkiliyor. ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Phoenix kentinde bir çift Chloroquine ham maddesi klorokinfosfat içti.

Eşi yaşam mücadelesi veriyor

Corona virüsten (Covid-19) korunmak için akvaryum ve havuz temizliğinde kullanılan klorokinfosfat içen 60 yaşındaki erkek hastaneye kaldırılamadan hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan kadın ise yaşam mücadelesi veriyor.

Banner Health Hastanesi'ne kaldırılan kadının tedavisi devam ederken, hastaneden, "Chloroquine bir sıtma ilacı, corona virüsü tedavisinde kullanılmamalı" açıklaması yapıldı.

Trump ne demişti?

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz cumartesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hidroksiklorokin ve azitromisin bileşeninden oluşan ilacın büyük bir şans olduğunu belirterek, "Tıp tarihinde çığır açan bir potansiyel taşıyor" demişti.

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci ise, Başkan Trump'ın bu açıklamasına mesafeli yaklaşmıştı. Fauci söz konusu ilacın güvenli ve etkili olduğunu anlamak için testler yapılması gerektiğini belirtmişti.

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