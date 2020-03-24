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Kobani gösterilerine karışan firari hükümlü yakalandı

Anadolu Ajansı

Siirt'te 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Aynularab) olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde yer aldığı gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurtalan ilçesinde belediyeye ait araçların yakılması olaylarına karıştığı iddiasıyla Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında verilmiş 5 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari D.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Saklandığı evi belirleyen ekipler, operasyonla firari hükümlüyü yakaladı. D.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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