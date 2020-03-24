Kobani gösterilerine karışan firari hükümlü yakalandı

Görevden alınan HDP'li Başkanın dosyası kabarık çıktı! Nerede terör eylemi var oradaymış

Halkbank'tan esnafa destek! 25 bin TL nakit kredi, 25 bin TL ticari kart desteği

Bülent Ersoy'un erkekken kendisini hamile bıraktığını iddia eden kadın öyle şeyler itiraf etti ki!