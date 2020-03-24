Koronavirüs testi için sıraya girdiler ancak 1 metre kuralını hiçe saydılar

BAKIRKÖY Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs testi yaptırmak isteyen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Testi için sıra bekleyen vatandaşların 1 metre kuralını hiçe sayması ise dikkat çekti.

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Hastanenin bahçesinde oluşan kalabalık, çevredekiler tarafından kamera kaydına alındı.

Online koronavirüs testi

Vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı'nın 'Corona Bilgilendirme Websitesi' üzerinden de online koronavirüs testi yaptırabilirler. TC kimlik numarası ile girilen sistemde, kişiye son zamanlardaki yaşamına dair sorular soruluyor. Çıkan ön değerlendirme sonucu, "Sonuçlar sadece öneri niteliği taşımaktadır ve nihai bir sonuç/kesinlik içermemektedir, tavsiye niteliğindedir." uyarısı ile bildiriliyor.

20 bin kişiye koronavirüs testi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son açıklamasına göre, ülkemizde bugüne kadar 20 bin 354 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Toplam vaka sayısı bin 529'a ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 37'ye yükseldi. Koca, açıklamasında; koronavirüs tespiti için yapılan testlerden herhangi bir ücret talep edilmediğini ve böyle de devam edeceğini duyurdu.