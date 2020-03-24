HABER /  SAĞLIK
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz

Koronavirüs testi için sıraya girdiler ancak 1 metre kuralını hiçe saydılar

BAKIRKÖY Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs testi yaptırmak isteyen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Testi için sıra bekleyen vatandaşların 1 metre kuralını hiçe sayması ise dikkat çekti.

Abone ol

Hastanenin bahçesinde oluşan kalabalık, çevredekiler tarafından kamera kaydına alındı.

Online koronavirüs testi

Vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı'nın 'Corona Bilgilendirme Websitesi' üzerinden de online koronavirüs testi yaptırabilirler. TC kimlik numarası ile girilen sistemde, kişiye son zamanlardaki yaşamına dair sorular soruluyor. Çıkan ön değerlendirme sonucu, "Sonuçlar sadece öneri niteliği taşımaktadır ve nihai bir sonuç/kesinlik içermemektedir, tavsiye niteliğindedir." uyarısı ile bildiriliyor.

20 bin kişiye koronavirüs testi 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son açıklamasına göre, ülkemizde bugüne kadar 20 bin 354 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Toplam vaka sayısı bin 529'a ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 37'ye yükseldi. Koca, açıklamasında; koronavirüs tespiti için yapılan testlerden herhangi bir ücret talep edilmediğini ve böyle de devam edeceğini duyurdu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Türkiye sağanak yağışa teslim olacak! İşte il il hava durumu raporu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti Grup Başkanı Bostancı'dan ceza infaz düzenlemesiyle ilgili açıklama
Halkbank'tan esnafa destek! 25 bin TL nakit kredi, 25 bin TL ticari kart desteği
Bülent Ersoy'un erkekken kendisini hamile bıraktığını iddia eden kadın öyle şeyler itiraf etti ki!
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara açıkladı: Bu kategorideki herkese test yapılacak
Olivia Culpo kimdir aslen nereli işte dünyanın en seksi kadını
Ekonomik destek paketi Meclis'te! Kira ödeyemeyen işyeri tahliye edilmeyecek
ÖNCEKİ HABERLER
İnanılmaz olay! 6 milyon tıbbi koronavirüs maskesini çaldılar
Netlix sonrası Facebook ve Instagram da koronavirüsten payını aldı
Mustafa Cengiz Koronavirüs testine girecek
DSÖ açıkladı! Koronavirüsün yeni merkezi o ülke
Çinli baba oğlu koronavirüs kapmasın diye mucit oldu bakın ne icat etti
Sağlık Bakanlığı personel alımı 32 bin alım hangi branşlara olacak?
Yorumlar