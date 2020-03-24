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Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi ertelendi! Bakan Kurum duyurdu!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihini 30 Haziran 2020'ye erteledik." açıklaması yaptı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında; yapı ruhsatı işlemlerinin yürütülmesi esnasında ilgili idarelerde yoğunluk oluşmaması ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Otopark Yönetmeliğinin yürürlük tarihini 30 Haziran 2020’ye erteledik." ifadelerini kullandı.

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