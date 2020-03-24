Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi ertelendi! Bakan Kurum duyurdu!
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihini 30 Haziran 2020'ye erteledik." açıklaması yaptı.Abone ol
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında; yapı ruhsatı işlemlerinin yürütülmesi esnasında ilgili idarelerde yoğunluk oluşmaması ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Otopark Yönetmeliğinin yürürlük tarihini 30 Haziran 2020’ye erteledik." ifadelerini kullandı.
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