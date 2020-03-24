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Altını olanlar dikkat! Yukarı yönlü hareketlilik yeniden başladı

Gram altın fiyatlarında yeniden yukarı yönlü hareketlilik başladı. Ons altın fiyatlarındaki yükseliş gram altına da pozitif yansıyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1619 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1595 dolardan işlem görüyor.

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Tüm dünyada etkili olan ve mücadele edilmeye çalışılan koronavirüs nedeniyle güvenli liman olarak bilinen altına talep artıyor. Ons altının 1600 dolar seviyelerine yaklaşmasıyla birlikte gram altın tarafında da sert yükseliş hareketleri görüldü.

Altında son durum

Gram altın güne 327.6 lira seviyesinden başladı. Gün içinde en yüksek 342.5 lira, en düşük 327 lira seviyesi görüldü. Saat 14:19 itibarıyla gram altın 334.6 lira seviyesinden işlem görüyor. Ons altın ise 1594 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistlerden dikkat çeken değerlendirmeler

Analistler, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için ABD Merkez Bankası'nın (FED) sınırsız varlık alım programına gitmesinin ardından altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketin gözlemlendiğini belirtti.

FED'in para politikasının etkili geçişkenliğini sağlamak ve piyasaları desteklemek amacıyla aldığı karar öncesi 1.490 dolar civarında seyreden altının ons fiyatının karar sonrası 1.585 doları test ettiğini vurgulayan analistler, salgın ve parasal genişleme adımlarına yönelik haber akışının yatırımcıların odağında olacağını söyledi.

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