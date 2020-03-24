Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, Türkiye'deki Corona virüsü gündemini ve yaşadıklarını anlattı. Uruguay'da yayın yapan Sport 890 isimli radyoya bağlanan Muslera, "Türkiye'deki durum İtalya'daki kadar kötü değil" dedi.

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Galatasaray file bekçisi Fernando Muslera, Uruguay radyosu Sport 890'a radyoya açıklamalar yaptı.

"Bize Çarşamba test yapıldı ve neticesini bekliyoruz''

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ta corona virüs sonuçlarının pozitif çıkmasını yorumlayan Muslera, "Bize Çarşamba test yapıldı ve neticesini bekliyoruz. Bugün ya da yarın netice almayı bekliyoruz. İster istemez tedirginlik var ama Türkiye'deki durum şu anda İtalya'daki kadar kötü değil" dedi.

"Korku vericiydi"

Derbinin güzel geçtiğini ancak seyircisiz tadı olmadığını kaydeden Uruguaylı, "Avrupa'daki büyük liglerde maçlar ertelenmişken derbiyi seyircisiz oynadık. Güzel bir maçtı ama atmosfer olmayınca tadı yok. Başımıza ne geleceğini bilmeden oynamak korku vericiydi. Sonrasında FIFPro ile birlikte çalışarak maçların ertelenmesini sağladık" diye konuştu.