Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara açıkladı: Bu kategorideki herkese test yapılacak

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Önce riskli ülkelerden, ardından tüm yurt dışından gelenlere test yapılması için karar alındı. Yeni aşamada ateşiniz, öksürüğünüz ve nefes darlığınız var ve burnunuz akmıyorsa sizde virüs olabilir. Bu kategorideki herkese test yapılacak" dedi.

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Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre, Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 37'ye, toplam vaka sayısı ise 1529'a ulaştı.

Ateşi ve öksürüğü olan herkese test yapılacak

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, ilk koronavirüs vakasının 11 Mart'ta görüldüğünün altını çizerek 12 günlük süre içerisinde yapılan test sayısının az olmadığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun riskleri aşama aşama belirlediğini vurgulayan Prof. Dr. Kara, "Biz ilk süreçte Çin'den gelenlere bu testleri uyguladık. İran ve Avrupa ülkelerini de buna dahil ettik. En son aşamada ateşi ve öksürüğü varsa yurt dışından gelen herkese test yapma kararı aldık" diye onuştu.

Test rakamları artacak

20 gün içerisinde Türkiye'deki test rakamlarının artacağını vurgulayan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kara, "Bilim Kurulu'nun artık vaka tanım önerisi şöyle: Ateşiniz, öksürüğünüz ve nefes darlığınız var ve burnunuz akmıyorsa sizde virüs olabilir. 'Bu kategorideki herkese test yapılsın' dedik, önümüzdeki günlerde sayı çok yukarıya çıkacak. Bu aynı zamanda vaka çok olduğu için test yapılıyor anlamına gelmesin" diye konuştu.

"Mümkün olduğu kadar evden çıkmamamız lazım"

Vaka sayısında ani artış olmaması için devletin üzerine düşeni yaptığını vurgulayan Prof. Dr. Kara, bundan sonraki süreçte halkın da çok dikkat etmesi gerektiğine dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: Kendi aramızdaki sosyal mesafeyi, toplu yaşam alanlarında, bulunduğumuz yerlerde, başka insanların bulunduğu yerlerde 1 metrelik mesafeyi korumamız lazım. Mümkün olduğu kadar evden çıkmamamız lazım. Özellikle yurt dışından geldiysek 14 gün evde kalmamız, en az kişiyle temas etmemiz, dışarıya da mümkün olduğu kadar çıkmamamız gerekiyor. Çıkacaksak da maske takarak çıkmamamız lazım.