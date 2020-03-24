Optimar Araştırma'dan sürpriz anket: Erdoğan mı, Gül mü?

Optimar Araştırma şirketi 10-18 Mart tarihlerinde yaptığı son ankette 2 bin 7 kişiye "Cumhurbaşkanlğı seçiminde son tura Erdoğan ve Gül kalsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

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Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 41.8 Erdoğan'dan yana görüş belirtirken, yüzde 16'lık kesim de Gül yanıtını verdi. Ankette yüzde 42.2'lik kesim de kararsız olduğunu ifade etti.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında Optimar Araştırma'nın Abdullah Gül ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili yapmış olduğu anket çalışmasının sonuçlarını aktardı. Çıkan en çarpıcı sonuçlardan biri ise "Gül, ak parti seçmeninden oy alamıyor" oluşu.

"Anket benim için şaşırtıcı oldu"

Selvi'nin yazısındaki ilgili kısım şöyle:

Gündem Cumhurbaşkanlığı seçimi değil, koronavirüs olmasına rağmen ilginç bir araştırma sonucunu paylaşmadan edemedim. Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman gündeme gelse, "Erdoğan'ın karşısına kim çıkacak, muhalefet tek aday üzerinde birleşecek mi, yine ayrı ayrı adaylar çıkacak mı, Erdoğan ilk turda kazanabilecek mi?" soruları gündeme geliyor. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aday olup olmaması ise ayrı bir tartışma konusunu oluşturuyor. Cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan-Gül üzerinden izlemeye çalıştığım için Optimar Araştırma'nın anketi benim için şaşırtıcı oldu.

"Erdoğan'ın açık ara farkla kazanacağı anlaşılıyor"

Hilmi Daşdemir'in başkanı olduğu Optimar Araştırma'nın 10-18 Mart tarihleri arasında 2 bin 7 üzerinde yaptığı araştırmaya göre deneklere "Son tura Erdoğan ile Gül kalsa oyunuzu kime verirsiniz?" diye soruluyor. Yüzde 41.8 Erdoğan derken, Gül diyenlerin oranı yüzde 16 çıkıyor. Yüzde 42.2 oranındaki seçmen ise kararsız olduğunu ifade ediyor. Kararsızlar dağıtıldığında Erdoğan'ın açık ara farkla kazanacağı anlaşılıyor.

"Gül, ak parti seçmeninden oy alamıyor"

Abdullah Gül, içinden geldiği AK Parti seçmeninden oy alamıyor. Gül, "Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmuş", AK Parti seçmenini kaybettiği gibi CHP seçmenini de kazanamamış. Gül'ü, HDP ve Saadet Partisi seçmeni destekliyor. Bu demek ki, Abdullah Gül ile AK Parti seçmeni arasında gönül bağları tamamen kopmuş.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ı en yakın olarak, CHP ve İYİ Parti seçmeninin desteğini sağlayan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş takip ediyor.