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iPhone BMW anahtarı mı oluyor? işte detaylar

Apple ve BMW teknolojilerini birleştirme adımını her an atabilir. Dünya'da telefon piyasalarında ipin ucunu tutan iPhone, Alman otomobil markası BWM'nin anahtarı yerine geçebilir.

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Apple, BMW ile çalışarak iPhone’u otomobil anahtarı olarak tasarlamayı planlıyor gibi görünüyor. Daha önce şirket iPhone’u anahtar olarak kullanmayı planladığını kulaklarımıza çınlatmıştı. iOS 14 kodundaki Yeni detaylar, projenin BMW ile birlikte gerçekleştirilebileceğine işaret ediyor.

Peki, böyle bir durum mümkün mü?

iOS 13.4 beta piyasaya sürüldüğünde, Apple‘ın akıllı telefonlarından birini otomobil anahtarı olarak kullanmayı planladığı ortaya çıkmıştı. Hatta yeni özellik, anahtarın iMessage aracılığıyla da paylaşılabileceği açıklanmıştı.

BWM ve iPhone takım olabilir

iOS 14 kodundaki bir detay ise iki büyük şirketin bu projede takım olabileceğinin sinyallerini veriyor. Geçen Aralık ayında ünlü otomobil firması, araç sahipleri için “anahtarsız” bir kullanım sunmayı tasarladıklarını açıklamıştı.

Özellik iPhone 11'e ait olabilir

Yeni gelecek 3.0 versiyonu ise,”konumu tanıma özelliğine sahip anahtarsız erişim” özelliğine sahip olacak. Bu da akıllı telefonu hiç çıkarmadan araca erişmeye ve açmaya olanak sağlayacak. 9to5Mac’in iOS 14 kodu incelemelerine göre, bu özellik iPhone 11’e özgü olabilir.

Kağıt üzerinde oldukça etkileyici görünen bu özellik, uygulamada da ilginç olacağa benziyor.

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