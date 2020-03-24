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Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı o görüntüyü çeken gözaltındı İhsan Amca'dan özür dilendi

İçişleri Bakanlığı sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler için harekete geçti. Sosyal medyaya görüntü çekmek için İhsan amcayı korkutan M.T.E, gözaltına alındı. Bakan Soylu İhsan amcayı aradı...

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Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlılara sosyal medya soytarıları tarafından adeta işkence edilip sosyal medyada takipçi ve tıklanma yarışına girilmesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu isyan etmişti. O görüntüler sosyal medyada da tepki toplamıştı. 

En büyük tepkiyi, yolda yürüyen yaşlı bir adama araç içinden yaşını sorup sonra da polismiş gibi davranarak "normalde cezai işlem uygulamamız gerekiyor" diye korkutan sosyal medya kullanıcısı çekti. Duyarlı bazı sosyal medya kullanıcıları o kullanıcıyı ifşa etti ve emniyete bildirdi. 

İçişleri Bakanlığı: Amcamızdan özür diledik

İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından o görüntülerle ilgili son dakika açıklaması geldi. Bakanlık, skandal görüntüleri çeken M.T.E.'nin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada, Videoya çekilen İhsan Amca'yı kaymakamın ziyaret ettiği ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonla görüştürdüğü bildirildi. 

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