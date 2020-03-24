TBMM'de koronavirüse karşı termal kameralı önlem
TBMM'nin giriş kapılarına, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, vücut ısısını ölçen termal kamera yerleştirildi.Abone ol
Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından TBMM'de tedbirler, Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak hayata geçirildi.
Giriş kapılarına termal kamera konuldu
Bu kapsamda meclisteki giriş kapılarına, vücut ısısını ölçen termal kamera yerleştirildi. Polis ekipleri, vücut ısısı ölçümleri yapıldıktan sonra meclise girişlere izin vermeye başladı.
Hastaneye gönderilecek
Vücut sıcaklıkları 37,5 derecenin üzerinde çıkanların meclis hastanesine götürüleceği belirtildi.
Öte yandan koronavirüs tedbirleri kapsamında meclis personelinin lokantaları da kapatıldı. Yemek yerine personele kumanya verilecek.