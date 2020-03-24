HABER /  SAĞLIK
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz

TBMM'de koronavirüse karşı termal kameralı önlem

TBMM'nin giriş kapılarına, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, vücut ısısını ölçen termal kamera yerleştirildi.

Abone ol

Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından TBMM'de tedbirler, Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak hayata geçirildi.

Giriş kapılarına termal kamera konuldu 

Bu kapsamda meclisteki giriş kapılarına, vücut ısısını ölçen termal kamera yerleştirildi. Polis ekipleri, vücut ısısı ölçümleri yapıldıktan sonra meclise girişlere izin vermeye başladı.

Hastaneye gönderilecek

Vücut sıcaklıkları 37,5 derecenin üzerinde çıkanların meclis hastanesine götürüleceği belirtildi.

Öte yandan koronavirüs tedbirleri kapsamında meclis personelinin lokantaları da kapatıldı. Yemek yerine personele kumanya verilecek.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bir banka daha düğmeye bastı! Eximbank kredi ödemelerini erteledi
Fransız basını yazdı! İşte Türk halkının koronavirüse karşı gizli silahı
Prenses Diana fotoğraflarda neden hep üzgün olduğunu yıllar önce itiraf etmiş
ABD'de görevli profesörden Türkiye ile ilgili tüyler ürperten koronavirüs iddiası
İngiltere'de yaşayan 91 yaşındaki Türk koronayı yendi
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı: Aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Gaziantep'te yoğun mesai harcayan personele ikramiye
Vakıfbank kredi erteleme başvurusu ne zaman nasıl yapılır?
İstanbul'da hava kirliliği yüzde 30 azaldı
Maltepe'de kadın doktor otomobiliyle takla attı
İstanbul Valiliği paylaştı: 112, 155 ve 156'i aramaları yeterli
Fatih Terim kızları kimdir kiminle evli? Fatih Terim'in damatları
Yorumlar