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Vakıfbank kredi erteleme başvurusu ne zaman nasıl yapılır?

Türkiye'de koronavirüs salgının artması sonrasında birçok işyeri kapandı birçok vatandaş çalışmıyor. Bu nedenle bazı bankalar kredi erteleme yapacağını duyurdu. Koronavirüs sebebiyle Vakıfbank kredi borçlarını erteliyor. Peki, Vakıfbank kredi erteleme nasıl yapılır?

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Vakıfbank htiyaç kredisi erteleme nasıl yapılır soruları vatandaşın gündeminde.  Türkiye'de yayılan koronavirüs sebebiyle bankalar da müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak için ihtiyaç kredisi ödemelerini erteliyor. Vakıfbank ihtiyaç kredisi borçları için erteleme yapacağını duyurdu. İşte Vakıfbank kredi borçları erteleme ile ilgili detaylar...

VakıfBank müşterilerinin virüs salgını sürecini mali açıdan en az hasarla atlatabilmesi amacıyla hazırladıkları destek paketlerini devreye aldı.

VAKIFBANK DESTEK PAKETİNİ AÇIKLADI

VakıfBank, müşterilerinin virüs salgını sürecini mali açıdan en az hasarla atlatabilmesi amacıyla 9 maddelik destek paketini devreye aldı.

Banka, firmaların 30 Haziran'a kadarki tüm kredi taksitleri ve ödemeleri konusunda esneklik sağlanacağını, işletmelere 3 aylık maaş gideri kadar uzun vadeli kredi kullandırılacağını açıkladı.

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