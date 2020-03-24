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Lerzan Mutlu kimdir kaç yaşında? Lerzan Mutlu annesi kimdir?

Son çıkardığı müzik albümü ile bir dönem konuşulan Lerzan Mutlu özel hayatı ile merak konusu oldu. Magazin programlarında sunuculuk da yapan Lerzan Mutlu 43 yaşında ve aslen İstanbullu. Annesi ile yaşayan Lerzan mutlu hakkında merak edilenler...

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Lerzan Mutlu kimdir, kaç yaşında ve Lerzan Mutlu annesi kim soruları merak konusu oldu. Magazin basınının  sık sık konuştuğu isimler arasında olan Lerzan Mutlu 43 yaşında. 

Lerzan Mutlu kimdir: Lerzan Mutlu, 12 Şubat 1977 tarihinde, avukat bir baba ve ev hanımı bir annenin tek kızı olarak doğdu. Erenköy İlkokulu, Özel Kadıköy Kız Koleji’nde okuduktan sonra liseyi Yıldız Koleji'nde bitirdi. 10 yaşındayken babası kalp krizi sonucunda vefat etti.

Liseyi bitirdikten sonra İsviçre'de bir özel üniversiteye kayıt oldu, ancak 6 ay sonra yarım bırakarak Türkiye'ye geri döndü.

Konservatuvar imtihanlarına girerek, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nı kazandı. Burayı da yarım bırakarak sahne ve televizyon çalışmalarına başladı.

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