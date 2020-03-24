HABER /  YEREL
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz

Avcılar'da eczane yandı kalfa gözyaşlarına boğuldu

İSTANBUL Avcılar'da sabah saatlerinde bir eczanede yangın çıktı, eczane çalışanı Alis Fırat'ın döktüğü gözyaşları neredeyse yangını söndürecek nitelikteydi.

Abone ol

Avcılar'da bir eczanede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın bu sabah Ambarlı Mahallesi’ndeki Yurdakul Caddesi’nde bulunan bir eczanede çıktı. Elektrik sistemindeki bir arızadan kaynaklandığı sanılan yangın nedeniyle Hatice Kayhan'ın eczanesi bir anda dumanlar içerisinde kaldı. Haber verilmesi üzerine kısa sürede gelen itfaiye takımı yangını söndürürken, içerideki dumanı da tahliye etti. Çaresizlik içerisinde yangın söndürme çalışmalarını izleyen eczacı kalfası Alis Fırat, bir ara gözyaşlarını tutamadı. Genç kız, çevredekiler tarafından sakinleştirildi. Yangın ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bir banka daha düğmeye bastı! Eximbank kredi ödemelerini erteledi
Fransız basını yazdı! İşte Türk halkının koronavirüse karşı gizli silahı
Prenses Diana fotoğraflarda neden hep üzgün olduğunu yıllar önce itiraf etmiş
ABD'de görevli profesörden Türkiye ile ilgili tüyler ürperten koronavirüs iddiası
İngiltere'de yaşayan 91 yaşındaki Türk koronayı yendi
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı: Aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Koronavirüsün ortaya çıkmasıyla 2. el araç fiyatları düştü
38 derece ateş normal mi ateş kaç derecede tehlikeli?
65 yaşın üzerindeki çift yardıma gelen jandarmayı Türk bayrağıyla karşıladı
TBMM'de koronavirüse karşı termal kameralı önlem
Gaziantep'te yoğun mesai harcayan personele ikramiye
Merve Terim Çetin kimdir yaşı kaç Fatih Terim'in kızı kiminle evli?
Yorumlar