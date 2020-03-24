HABER /  YEREL
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz

65 yaşın üzerindeki çift yardıma gelen jandarmayı Türk bayrağıyla karşıladı

TOKAT jandarması, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş ve üzerindekiler ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için ekip kurdu.

Abone ol

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs önlemleri kapsamında, 65 yaş ve üzerindekiler ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmasını yasaklamasının ardından Tokat Jandarma Komutanlığı'nda ekip kuruldu.

Kent genelinde, belde ve köylerde yaşayan özellikle yaşlıların yardımına koşan ekipler, ilaç ve temel gıda ihtiyaçlarını temin ederek, evlere ulaştırdı. Merkeze bağlı Beşören köyünde yaşayan Sündüs- Salih Ören çifti de 156 Jandarma Hattı'nı arayarak, kahvaltılık yiyeceklerinin kalmadığını belirtip, yardım istedi. Jandarma ekipleri, kent merkezinde marketten alışveriş yaparak, Ören çiftinin köyüne götürdü. Evin kapısının önünde bekleyen Ören çifti, jandarma ekibini Türk bayrağı ile karşıladı.  

Allah devletimizden razı olsun

Devletin yaptığı çalışmalardan çok memnun olduklarını belirten Salih Ören, "Allah devletimizden razı olsun. Eline ekmek verilen garip bir çocuk, boynunu bükerek bakar ya aynı ben öyle oldum şimdi" dedi.

Sündüs Ören ise dışarı çıkamadıkları için jandarmaların kendilerine gıda malzemesi getirdiğini anlatıp, teşekkür etti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bir banka daha düğmeye bastı! Eximbank kredi ödemelerini erteledi
Fransız basını yazdı! İşte Türk halkının koronavirüse karşı gizli silahı
Prenses Diana fotoğraflarda neden hep üzgün olduğunu yıllar önce itiraf etmiş
ABD'de görevli profesörden Türkiye ile ilgili tüyler ürperten koronavirüs iddiası
İngiltere'de yaşayan 91 yaşındaki Türk koronayı yendi
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı: Aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı
ÖNCEKİ HABERLER
TBMM'de koronavirüse karşı termal kameralı önlem
Gaziantep'te yoğun mesai harcayan personele ikramiye
Vakıfbank kredi erteleme başvurusu ne zaman nasıl yapılır?
İstanbul'da hava kirliliği yüzde 30 azaldı
Maltepe'de kadın doktor otomobiliyle takla attı
Sağlık Bakanlığı personel alımı 32 bin alım hangi branşlara olacak?
Yorumlar 1 yorum