65 yaşın üzerindeki çift yardıma gelen jandarmayı Türk bayrağıyla karşıladı

TOKAT jandarması, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş ve üzerindekiler ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için ekip kurdu.

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İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs önlemleri kapsamında, 65 yaş ve üzerindekiler ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmasını yasaklamasının ardından Tokat Jandarma Komutanlığı'nda ekip kuruldu.

Kent genelinde, belde ve köylerde yaşayan özellikle yaşlıların yardımına koşan ekipler, ilaç ve temel gıda ihtiyaçlarını temin ederek, evlere ulaştırdı. Merkeze bağlı Beşören köyünde yaşayan Sündüs- Salih Ören çifti de 156 Jandarma Hattı'nı arayarak, kahvaltılık yiyeceklerinin kalmadığını belirtip, yardım istedi. Jandarma ekipleri, kent merkezinde marketten alışveriş yaparak, Ören çiftinin köyüne götürdü. Evin kapısının önünde bekleyen Ören çifti, jandarma ekibini Türk bayrağı ile karşıladı.

Allah devletimizden razı olsun

Devletin yaptığı çalışmalardan çok memnun olduklarını belirten Salih Ören, "Allah devletimizden razı olsun. Eline ekmek verilen garip bir çocuk, boynunu bükerek bakar ya aynı ben öyle oldum şimdi" dedi.

Sündüs Ören ise dışarı çıkamadıkları için jandarmaların kendilerine gıda malzemesi getirdiğini anlatıp, teşekkür etti.