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Ekonomik destek paketi Meclis'te! Kira ödeyemeyen işyeri tahliye edilmeyecek

AK Parti hükümeti, corona virüs salgını nedeniyle ekonomik destek paketini Meclis'te karara bağladı. 1 Mart - 30 Haziran tarihleri arasında işyeri kirasının ödenmemesi tahliye nedeni sayılmayacak.

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AK Parti, corona virüs salgını sürecinde ekonomiye olumsuz yansımaların önlenmesi için açıklanan tedbirlerin yasalaştırılması için hazırlıklarını tamamladı.

20 maddelik tedbirler listesinde yer alan birçok düzenleme, Meclis'te görüşülen yasa teklifine eklenecek.

143 bin işletmeden 29 bin civarında olanı hazine malı kapsamında bulunuyordu. Daha önce de kira konusunda hazine malı için karar açıklanmıştı.

Kira ödeyemeyen işyeri tahliye edilmeyecek
Alınan karar ile birlikte de 1 Mart - 30 Haziran tarihleri arasında işyeri kirasının ödenmemesi tahliye nedeni sayılmayacak kararı alındı. 

İşte torba tasarıya eklenecek diğer maddeler;

- Kısa çalışma ödeneği genişletilecek. Son üç yılda 600 gün prim şartı 450 güne inecek.

- Telafi çalışma süresini 2 aydan 4 aya çıkaran düzenleme

- Konaklama vergisi yürürlüğe giriş tarihi 1 Kasım 2020’ye ertelenecek

- En düşük emekli maaşı bin 500 lira olacak

- Karşılıksız çek bedelinin onda biri peşin kalan kısmı 12 taksitte ödeyerek mahkumiyetten kurtulacak

- Sicil affı da torba tasarıya eklenecek

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