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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli gelişmeyi paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam duyurduğu 32 bin sağlık personelinin işe alımıyla ilgili sosyal medya hesabından yeni açıklama yaptı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün duyurduğu 32 bin sağlık personeli alımıyla ilgili yeni açıklama yaptı.

Bakan Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Sağlık çalışanlarımızın maddi koşullarını daha iyi hale getirmek için harekete geçtik. Cumhurbaşkanımıza ve Maliye Bakanımıza bu konudaki hassasiyetleri için teşekkür ediyorum. BİR ÖNEMLİ GELİŞME DAHA: 32.000 sağlık profesyonelini işe alıyoruz."

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