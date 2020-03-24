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Halkbank'tan esnafa destek! 25 bin TL nakit kredi, 25 bin TL ticari kart desteği

Halkbank, esnaf ve sanatkarlara 25 bin TL nakit kredi, 25 bin TL ticari kart desteği vereceğini açıkladı.

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Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında reel ekonomiye desteğini  sürdüren Halkbank, Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde ekonomik  faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla esnaf ve sanatkârlara yönelik Esnaf Destek Paketi'ni açıkladı.

Halkbank, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Destek paketi ile devletin kamu sağlığını ve ekonomik istikrarı  eşgüdümlü korumak üzere salgına karşı kararlılıkla yürüttüğü  mücadelenin bir parçası olunması amaçlanmakta olup paket kapsamında İşletme Kredisi ve Paraf Esnaf Kart ürünleri sunulmaktadır.

6 aya kadar da ödemesiz

Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz desteği ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle kredi kullandırımlarına  yönelik uygulama devam etmektedir. Esnaf Destek Paketi kapsamında,  bugüne kadar faiz destekli kredilerden yararlanmamış olan esnaf ve  sanatkarların da  imkanlardan istifade edebilmesi amaçlanmıştır.

Bu  kapsamda esnafa kullandırılacak İşletme Kredisinin limiti 25 bin TL,  vadesi 36 ay olarak belirlenmiş ve 6 aya kadar da ödemesiz dönem  uygulanabilecektir.

25 bin TL'ye kadar limitli

İşletme kredisi yanında, esnaf ve sanatkârların mal ve hizmet  alımlarında taksitli ve vadeli işlem yapabilecekleri, çek ve senet  işlemlerini kart üzerinden gerçekleştirerek nakit akışlarını düzenleyebilecekleri, çalıştıkları tedarikçilerden avantajlar sağlayabilecekleri Paraf Esnaf Kart Destek paketi kapsamında 25 bin TL'ye kadar limitli olarak ayrıca tanımlanabilecektir.

Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında esnafa özel iki yeni ürün Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli işletme kredisinden esnaf ve sanatkâr odalarına kayıtlı esnaf ve sanatkârlar yararlanabilecektir.

Paraf Esnaf Kart

Esnaf ve sanatkârların ağırlıklı olarak faaliyet göstermekte olduğu, perakende ticaret, ulaştırma, imalat ve yiyecek-konaklama meslek kolları başta olmak üzere esnaf ve sanatkârlara yüzde 4,5 faiz oranı ile 25 bin TL limitli İşletme kredisi kullandırılması amaçlanmaktadır.

İşletme kredisi yanında 3 ay ödemesiz dönemli, 12 aya kadar vadeli, 25 bin TL'ye kadar limitli Paraf Esnaf Kart ile esnaf ve sanatkârlar mal ve hizmet alımlarında taksitli ve vadeli işlem yapabilecek, çek ve senet işlemlerini kart üzerinden gerçekleştirerek nakit akışlarını düzenleyebilecek, çalıştıkları tedarikçilerden de avantajlar sağlayabilecektir.

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