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Beşiktaş, tesislerde taramaya girecek!

Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nde futbolcuların yanı sıra teknik ve idari kadroyu korona virüs testine sokacak.

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Beşiktaş, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından tüm takım ve teknik heyete test yaptırma kararı almıştı. Spor camiasında arka arkaya gelen virüs haberleri sonrası, siyah-beyazlı kulüp yetkililer ile temasa geçti.

Yapılan girişimler sonucu sağlık ekipleri, gün içinde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek, siyah-beyazlı oyuncular ile teknik ve idari ekipten numune alacak ve korona virüs testi yapılacak.

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