Eski Galatasaraylı Nihat Akbay hayatını kaybetti

Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski kalecilerinden olan Nihat Akbay 75 yaşında vefat etti.

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Bir dönem Galatasaray ve A Milli Takım'da kalecilik yapan Nihat Akbay 75 yaşında hayatını kaybetti.

TFF'den paylaşılan başsağlığı mesajında, "A Milli Takımımızın eski kalecilerinden Nihat Akbay'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Beykoz ile Galatasaray kulüplerinde uzun yıllar forma giyen ve Türk futboluna değerli katkılarda bulunan merhum Nihat Akbay'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve futbol camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi