Market çalışma saatlerine ayar marketler kaçta açılacak?

Ülkemizde alınan koronavirüs tedbirleri genişletildi ve yeni genelge yayınlandı. Genelgeye göre, il ve ilçelerde tüm marketler belirlenen saatlerde açılıp kapanacak? Peki, marketler kapanacak mı? Marketler saat kaçta kapanacak?

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Ülkemizde alınan corona virüsü önemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı, 81 ilin Valiliğine genelge gönderdi. Corona virüsünün yayılmasını önlemek adına alınan tedbir çerçevesinde il ve ilçelerdeki marketlerin çalışma saatlerine ilişkin değerlendirmeler paylaşıldı. Genelgede toplu taşıma araçlarıyla da ilgili düzenlemeye yer verildi. Peki, marketler saat kaçta açılacak? Marketlerin çalışma saati değişti mi? İşte, o konuyla ilgili detaylı bilgiler.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı 81 ile genelde gönderdi. Buna göre market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak. Peki, marketler saat kaçta açılacak? İşte yeni genelgenin detayı ve marketlerin çalışma saatiyle ilgili ayrıntılı bilgiler.

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine Koronavirüs (Kovıd-19) salgını ile mücadele kapsamında ek bir genelge daha gönderdi. Genelgeyle marketlerin çalışma saati ve marketlerde alışveriş yapan müşteri sayısı düzenlendi. Ayrıca tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçları, geçici bir süreliğine araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50’si oranında yolcu kabul edecek.

MARKETLER KAÇTA AÇILIP KAÇTA KAPANACAK?

Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak.

Genelgeye göre, il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler en fazla 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet verebilecek Market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar olacak.

Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak. Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacak.