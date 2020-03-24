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Hikmet Karaman'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun

Galatasaray camiasında Fatih Terim, koronavirüse yakalandığını kamuoyuyla paylaşmasıyla beraber spor dünyası tek yürek oldu. Hikmet Karaman'da Terim'e geçmiş olsun dileklerini eksik etmedi.

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Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, yeni tip Corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyuran Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim için destek ve geçmiş olsun mesajı paylaştı.

"Galatasaray camiasına geçmiş olsun""

Hikmet Karaman mesajında, "Fatih hocamıza acil şifalar diliyor, başta ailesi olmak üzere tüm Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" cümlelerini kullandı.

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