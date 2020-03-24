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Fahrettin Altun yaşlılara karşı davranış konusunda uyardı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaşlıların görüntülerini sosyal medyada alay ve linç konusu yapan kişiler hakkında yasal işlemlerin başlatılacağını açıkladı.

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Koronavirüs vakalarının Türkiye'de görülmesi sonucu 65 yaş ve üzeri vatandaşların, sokağa çıkması yasaklandı.İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise yaşlılara karşı davranış uyarısında bulundu.

Yasal işlemler yapılacak

Altun, "Büyüklerimizi taciz eden, onları küçük düşürmeye çalışan, rızaları olmaksızın görüntüleyen, sosyal medyada alay ve linç konusu yapan kişiler hakkında gerekli yasal işlemler yapılmaktadır." dedi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, alınan önlemlerin 65 yaş ve üzeri vatandaşları salgına karşı korumak için olduğunu belirtti.

Görüntüler üzücü

Yasağa rağmen sokağa çıkan yaşlılara yapılan müdahaleleri gören Altun,  vatandaşların diğer bütün vatandaşlar gibi ülkenin asli üyeleri ve kıymetli büyükleri olduğunu vurguladı.


Sosyal medya mecralarında 65 yaşını dolduran vatandaşlara yönelik tahkir edici bazı görüntü ve söylemlerinin dolaştığı görüntüleri üzülerek gördüklerini belirtti.

KORONOYLA MÜCADELEDE KARARLILIK VURGUSU
Salgın sonrası yaşlı vatandaşların hedef haline getirildiğini belirten Altun, "Bilinmelidir ki bu saldırganlığa ve ayrımcılığa göz yuman, alkış tutan herkes dayanışma ruhumuzu zedelemektedir. Büyüklerimizi taciz eden, onları küçük düşürmeye çalışan, rızaları olmaksızın görüntüleyen, sosyal medyada alay ve linç konusu yapan kişiler hakkında gerekli yasal işlemler yapılmaktadır. Koronavirüse karşı mücadelemiz devlet ve millet birlikteliğiyle kararlılıkla sürmektedir." dedi.

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