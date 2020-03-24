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İnanılmaz olay! 6 milyon tıbbi koronavirüs maskesini çaldılar

Almanya'nın yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı satın aldığı 6 milyon maske kayboldu. Maskelerin, uçağın transit geçtiği Kenya Havalimanı'nda çalındığı belirlendi.

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Almanya'nın yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı mücadele çerçevesinde sağlık merkezleri ve hastanelerde kullanılmak üzere satın aldığı 6 milyon maskenin  kaybolduğu bildirildi.

Der Spiegel dergisinin haberine göre Savunma Bakanlığının satın aldığı FFP2 tipi 6 milyon maskenin transit geçtiği Kenya havalimanında kaybolduğu ifade edildi.

Savunma Bakanlığı sözcüsü haberi doğrulayarak satın alınan maskelerin toplam siparişi verilen sağlık malzemelerinin küçük bir kısmını oluşturduğunu ifade etti.

Haberde, 20 Mart'ta Almanya'da olması gereken maskelerin ülkeye gelmemesi üzerine soruşturma açıldığı belirtildi.

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