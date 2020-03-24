AK Parti Grup Başkanı Bostancı'dan ceza infaz düzenlemesiyle ilgili açıklama

Yeni ceza infaz düzenlemesiyle ilgili tartışmalara değinen AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Hazırladığımız infaz taslağı adı üstünde bir taslak. Taslak üzerine spekülasyon yapmak kesinlikle yanlıştır" ifadelerini kullandı.

Abone ol

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Twitter'dan muhalefet partilerine götürülen ceza infaz düzenlemesine ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

"Adı üstünde sadece bir taslak"

AK Parti Grup Başkanı Bostancı, şunları kaydetti: Hazırladığımız infaz taslağı adı üstünde sadece bir taslak. Tüm partilerin yaklaşımını görmek istediğiniz bir zemin.

"Spekülasyon yapmak kesinlikle yanlış"

Nihai teklif, görüşmelerin ve son değerlendirmenin ardından belli olacak. Taslak üzerine spekülasyon yapmak kesinlikle yanlıştır, sürece zarar vericidir.